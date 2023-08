Ministro mantém prazo de Voa Brasil neste mês, mas não descarta atraso por demandas adicionais

No ano passado, a empresa comunicou ao governo que pretendia devolver a concessão contratada ainda no governo da ex-presidente Dilma Rousseff. Neste ano, no entanto, a operadora anunciou ao governo que pretendia desistir da devolução.

No começo do mês, o TCU decidiu que concessionárias que operam no país podem voltar atrás no processo de devolução de concessões. Na ocasião, a Changi reafirmou seu interesse em buscar uma solução conjunta com o governo federal que permita manter a operação sobre o Galeão.