Petrobras deve ter portfólio balanceado com renováveis na próxima década, diz diretor

Por Fabricio de Castro

SÃO PAULO (Reuters) - O portfólio da Petrobras na próxima década "tende a ser balanceado", com a companhia atuando na exploração de petróleo mas também na área de energias renováveis, disse o diretor de E&P da petroleira, Joelson Falcão Mendes, nesta terça-feira.

"Mudamos um pouco nossa estratégia, que vinha com foco só no pré-sal, e estamos com foco em ativos rentáveis. A gente tende a ter uma manutenção de nossas reservas provadas", disse.