Petróleo cai diante de preocupações persistentes com demanda chinesa

O contrato do primeiro mês do WTI caiu 0,37 dólar a 80,35 dólares o barril, em um volume muito limitado antes de seu vencimento iminente.

A China, a segunda maior economia do mundo, é considerada crucial para sustentar a demanda de petróleo durante o resto do ano. A sua lenta atividade econômica frustrou os mercados, uma vez que o estímulo prometido ficou aquém das expectativas, incluindo um corte menor do que o esperado num importante indicador de referência para empréstimos na segunda-feira.

"Os cortes na produção da Arábia Saudita e da Rússia foram em grande parte anulados pelo enfraquecimento da procura de petróleo por parte da China, que parecia ter se desenvolvido no mês passado e deverá continuar durante o resto do verão", disse Jim Ritterbusch, presidente da Ritterbusch and Associates LLC em Galena, Illinois.

Ampliando as preocupações com a demanda, os responsáveis ​​do banco central dos EUA não descartaram novos aumentos das taxas de juro para conter a inflação.

(Reportagem adicional de Natalie Grover e Paul Carsten em Londres, Muyu Xu em Cingapura e Katya Golubkova em Tóquio)