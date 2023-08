Reforma tributária pode ser Plano Real deste governo, diz secretário da Fazenda

O secretário-executivo do Ministério da Fazenda, Dario Durigan, afirmou nesta terça-feira que a reforma tributária pode ser considerada como o Plano Real do atual governo devido ao impacto que terá na economia do país.

Durigan também afirmou, durante seminário promovido pelo Ministério do Planejamento e Orçamento, que a reforma tributária não pode ser vista dissociada do compromisso da responsabilidade fiscal e que é preciso recompor as bases fiscais e tributária para que se tenha um Estado que "minimamente cumpra suas funções".

"A responsabilidade fiscal deve ser premissa para que a gente consiga cumprir os compromissos desse governo tanto do ponto de vista social, com a reconstrução e ampliação dos programas sociais, mas também de passos seguintes que são importantes para o País e mundo, como a transição ecológica, novos investimentos, neoindustrialização...", disse Durigan, durante o primeiro Seminário Avaliação e Melhoria do Gasto Público, organizado pelo Ministério do Planejamento e Orçamento.