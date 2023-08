Relator da reforma tributária no Senado propõe trava constitucional para aumento da carga de impostos

O relator da reforma tributária no Senado, Eduardo Braga (MDB-AM), defendeu nesta terça-feira a aprovação de travas para o crescimento da carga tributária do país, propondo que esses limites sejam fixados na própria Constituição, como uma contribuição "fundamental" do Senado à reforma.

"Não há nenhuma garantia econométrica de que nós não teremos aumento da carga tributária se nós não garantirmos isso, limitação do poder tributário, na Constituição", disse Braga em audiência sobre a reforma na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado.

"Portanto acho que é preciso ter travas no poder da carga tributária. Como fazer isso de forma equilibrada, responsável, constitucional, é o desafio que o Congresso Nacional terá e é o desafio que o nosso Senado da República terá para contribuir."