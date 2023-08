Relator prepara texto para votação do marco fiscal nesta 3ª, mas retira mudança de cálculo do IPCA

Por Maria Carolina Marcello e Victor Borges

(Reuters) - O relator do novo marco fiscal na Câmara dos Deputados, Claudio Cajado (PP-BA), disse que prepara seu parecer para ser votado no plenário da Casa nesta terça-feira, e adiantou que vai acatar apenas uma das mudanças promovidas pelo Senado referente a fundos constitucionais, deixando de fora importante dispositivo negociado pelo governo que diz respeito à mudança no período de cálculo da inflação.

O ponto em questão, que deve ser retirado do texto por Cajado, foi incorporado a pedido do Executivo durante a tramitação do arcabouço no Senado para evitar cortes no Orçamento de 2024 estimados em até 40 bilhões de reais.