Resultado fiscal do Brasil e crescimento da China preocupam, dizem economistas-chefe de bancos

Atualmente, o governo persegue déficit fiscal de 100 bilhões de reais em 2023 e resultado primário zero para 2024. Para 2025 e 2026, as expectativas são de superávit fiscal de 50 bilhões de reais e de 100 bilhões de reais, respectivamente.

“Seria um ajuste de 200 bilhões de reais em três anos. Se o governo conseguir isso, a dívida vai crescer devagar”, pontuou Mansueto, acrescentando que, ainda assim, a dívida bruta aumentaria no período.

No debate, o economista-chefe do Bradesco, Fernando Honorato, disse que a estimativa da instituição é de que a dívida bruta brasileira crescerá 10% até o fim do governo Lula.

“Não conheço um economista que esteja projetando déficit zero no ano que vem. Como vai se dar isso? Vai chegar um dia em que o governo vai mudar a meta?”, questionou.

Em entrevistas recentes, os próprios representantes do governo têm afirmado que alcançar o déficit de 100 bilhões de reais este ano será uma tarefa difícil, mas o valor segue servindo de parâmetro para este ano, assim como o resultado primário zero segue como a referência para o próximo ano.

“No curto prazo, tenho muita dúvida sobre como o governo vai fechar o orçamento do ano que vem. A meta de déficit zero é muito difícil”, avaliou Cassiana Fernandez, economista-chefe do JP Morgan. Ao mesmo tempo, segundo ela, se o governo voltar atrás na meta, o impacto nos mercados seria ruim.