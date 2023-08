Sigma Lithium processa ex-CEO e nora por roubo de segredos comerciais

O escritório de advocacia de Gardner não respondeu imediatamente aos pedidos de comentários nesta terça-feira. Valim não pôde ser contatada imediatamente.

A Sigma está sediada em Vancouver, no Canadá, mas opera principalmente no Brasil, e tinha um valor de mercado de cerca de 3,74 bilhões de dólares na segunda-feira.

O processo diz que Cabral-Gardner e Gardner lideram um fundo, A10 Investimentos, com uma participação de 44% na empresa, sendo que Cabral-Gardner detém 76% do fundo e Gardner detém 24%.

De acordo com a empresa, Valim traçou um esquema para roubar informações confidenciais "por vantagem e vingança" e para ganhar mais favores de seu sogro, após descobrir que ele pode não ter direito legal à metade dos bens conjugais no divórcio.

A Sigma disse que, logo após deixar a empresa em maio, Valim baixou e compartilhou com Gardner cerca de 80 mil documentos confidenciais de uma sala de dados para a qual o Bank of America, que vem trabalhando em negociações com potenciais compradores da Sigma, coordenou o acesso.

Segundo a empresa, esses arquivos incluíam documentos industriais e de mineração que eram o "ingrediente secreto" de seus negócios e que, se apropriados indevidamente, tirariam sua principal vantagem competitiva contra rivais de mineração e processamento de lítio.