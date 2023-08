S&P corta ratings de vários bancos dos EUA, cita condições operacionais "difíceis"

A agência também rebaixou a perspectiva do S&T Bank e do River City Bank de estável para negativa, devido à alta exposição a imóveis comerciais (CRE), entre outros fatores.

No início deste mês, a Moody's cortou as classificações de 10 bancos em um nível e colocou seis gigantes do setor bancário, incluindo Bank of New York Mellon, US Bancorp, State Street e o Truist Financial em revisão para possíveis rebaixamentos.

Os colapsos do Silicon Valley Bank e do Signature Bank no início deste ano provocaram uma crise de confiança no setor bancário dos EUA, levando a uma corrida aos depósitos em vários bancos regionais, apesar das autoridades terem lançado medidas de emergência para reforçar a confiança.

(Por Gokul Pisharody)