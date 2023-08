Taesa obtém licença prévia para trecho de linha de transmissão Bateias-Curitiba Leste

SÃO PAULO (Reuters) - A Taesa informou nesta terça-feira que recebeu do governo do Estado do Paraná licença prévia para o trecho da linha de transmissão de 525kV Bateias-Curitiba Leste, com extensão de cerca de 75 km, segundo comunicado ao mercado.

De acordo com a empresa, o Instituto Água e Terra, do Paraná, concedeu licença prévia para o trecho da linha de transmissão "incluindo as obras de ampliação das subestações SE Bateias e SE Curitiba Leste a serem interligadas, referentes às instalações da concessão Ananaí".

O empreendimento Ananaí, localizado nos Estados de São Paulo e Paraná e com extensão de cerca de 363 km, tem uma Receita Anual Permitida (RAP) total de 166,2 milhões de reais para o ciclo 2023-2024 e investimentos (capex) Aneel de 1,750 bilhão de reais.