Tebet defende revisão de gastos tributários e promete lupa sobre "erros e fraudes" no INSS

BRASÍLIA (Reuters) - A ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, defendeu nesta terça-feira uma revisão dos gastos tributários do país, que disse chegar à casa dos 400 bilhões de reais, e prometeu que a gestão federal colocará uma lupa sobre os "erros e fraudes" no Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS).

Em seminário em Brasília, a ministra também reiterou o compromisso do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva com a responsabilidade fiscal e disse que o controle das contas públicas é pressuposto para a manutenção das políticas sociais.