Tramitação da reforma tributária já baixou custo de financiamento da dívida, diz secretário do Tesouro

BRASÍLIA (Reuters) - O secretário do Tesouro Nacional, Rogério Ceron, afirmou nesta terça-feira que o avanço da proposta de reforma tributária no Congresso Nacional, com aprovação do texto na Câmara dos Deputados, já reduziu o custo de financiamento da dívida pública do governo federal.

Em evento do Ministério do Planejamento e Orçamento que discute as ramificações da reforma, Ceron destacou que, apesar de ainda não ter tido sua aprovação concluída, a proposição já apresenta impactos positivos e deve garantir uma trajetória mais sustentável do endividamento público.