Transpetro pode se internacionalizar e focar países que exploram Margem Equatorial

RIO DE JANEIRO (Reuters) - A Transpetro, subsidiária de transporte e logística da Petrobras, pode se internacionalizar com foco em países como o Suriname, que exploram a Margem Equatorial, disse o presidente da companhia, Sérgio Bacci, nesta terça-feira.

Ele afirmou que a Transpetro deve assinar em breve memorando de entendimentos com Suriname na área de prestação de serviços, podendo atuar no exterior nas áreas de dutos e terminais e também com obras.

A exploração da Margem Equatorial pelo Suriname e Guiana gera novas oportunidades para a Transpetro, disse o presidente da maior empresa de logística da América Latina.