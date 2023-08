Vendas de moradias usadas nos EUA caem, mas preços sobem ante ano anterior

As vendas de casas usadas caíram 2,2% em julho, para uma taxa anual ajustada sazonalmente de 4,07 milhões de unidades, o nível mais baixo desde janeiro, ante 4,16 milhões de unidades em junho, informou a Associação Nacional de Corretores de Imóveis nesta terça-feira.

Economistas consultados pela Reuters previam que as vendas de casas teriam pouca alteração, em 4,15 milhões de unidades.

As revendas, que representam uma grande parte das vendas de moradias nos EUA, caíram 16,6% em julho na comparação com o mesmo mês do ano anterior.

Os preços das casas atingiram o seu nível mais baixo depois de terem sido pressionados pelos aumentos agressivos da taxa de juro do Federal Reserve, mas a escassez persistente de propriedades para venda poderá limitar qualquer recuperação, uma vez que muitos potenciais compradores são forçados a sair do mercado.

As taxas hipotecárias subiram de novo recentemente para os níveis mais altos em décadas, com a taxa média da popular hipoteca fixa de 30 anos chegando a 7% na última semana, de acordo com o gigante do financiamento hipotecário Freddie Mac.

Havia 1,11 milhão de casas usadas no mercado no mês passado, um aumento de 3,7% em relação ao mês anterior, mas queda de 14,6% na comparação com julho de 2022. No ritmo de vendas de julho, levaria 3,3 meses para esgotar o estoque atual de casas usadas, contra 3,2 meses há um ano.