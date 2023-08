VW Caminhões e Ônibus vende 140 caminhões para Vamos em esquema de renovação de frota com Gerdau

Em meados de julho, a rival Mercedes-Benz anunciou venda de 110 ônibus e seis caminhões novos para a empresa de transporte rodoviário Suzantur, no que foi considerado pelo governo federal como a primeira venda significativa de veículos comerciais dentro do programa de renovação de frota.

Cortes afirmou que a tendëncia para o mercado de veículos pesados do Brasil nos próximos meses está mais positiva, após o início de redução de juros pelo Banco Central neste mês e lançamento do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), que tende a incentivar investimentos na economia.

Mesmo assim, ele defendeu uma redução mais significativa nos juros do Finame, linha do BNDES voltada para financiamento de máquinas e equipamentos e que é usada pelo setor de veículos nas vendas de caminhões e ônibus. Isso porque o programa de renovação de frota, em sua avaliação, serve "para ajudar a não deteriorar ainda mais as vendas".

Segundo Cortes, as taxas do Finame, que custumavam carregar um diferencial de 8 a 10 pontos percentuais em relação aos juros de mercado, hoje estão apenas 1 a 2 pontos percentuais menores. "Não está suprindo mais o objetivo que era fomentar a modernização do parque de máquinas e equipamentos no país", disse.