Zema entrega à Assembleia de MG projeto para acelerar privatização de estatais

Além disso, o projeto desobriga o Estado de realizar um referendo popular sobre as desestatizações.

"Essa consulta, além de ser cara e onerar o poder público, não é eficaz, afinal, setores regulados, como energia e saneamento, têm regras e leis específicas, que dependem de uma profunda avaliação técnica na tomada de decisões", disse em comunicado o governo estadual ao justificar a proposta.

O movimento do governo junto à assembleia local foi divulgado por Cemig e Copasa em comunicados à Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Os textos não trazem, no entanto, comentários específicos sobre os processos de privatização dessas empresas.

A PEC passará por análise do Legislativo estadual e, conforme o avanço de estudos de viabilidade, o governo mineiro poderá encaminhar as propostas de desestatização para apreciação da Assembleia do Estado nos próximos meses.

"A intenção é que todos os processos sejam concluídos até 2026."