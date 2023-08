Ações da China fecham em queda devido a temores de contágio

Por Summer Zhen

HONG KONG (Reuters) - As ações da China caíram nesta quarta-feira em meio ao aumento dos temores sobre os riscos de contágio do setor imobiliário do país, desencadeando uma liquidação por parte de investidores estrangeiros.

As ações de Hong Kong subiram, ajudadas pelas surpresas nos balanços de algumas empresas de internet e de consumo.