Americanas assina encerramento de parceria com Vibra para lojas de conveniência

Com o acordo, as ações da Vem de titularidade da Vibra serão canceladas e a Americanas receberá determinado número de ações de emissão da sociedade BR Mania que serão integralmente adquiridas pela Vibra mediante o pagamento, à vista, à Americanas de 192 milhões de reais.

A conclusão do encerramento está sujeita ao cumprimento de determinadas condições precedentes, como a aprovação prévia do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) e do juízo da 4ª Vara Empresarial da Comarca do Estado do Rio de Janeiro.