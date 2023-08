Argentina obtém desembolso de US$7,5 bi após conselho do FMI aprovar revisão, diz governo

(Reuters) - O conselho executivo do Fundo Monetário Internacional (FMI)aprovou nesta quarta-feira a quinta e sexta revisões do seu programa de 44 bilhões de dólares com a Argentina, o que permite o desembolso de 7,5 bilhões de dólares que a economia do país necessita desesperadamente, disse o governo argentino.

“O conselho do FMI aprovou o desembolso de 7,5 bilhões de dólares”, afirmou o Ministério da Economia argentino em um comunicado.

O corpo técnico do FMI e a Argentina chegaram a um acordo no final de julho, o que deixou o desembolso pendente de aprovação do conselho.