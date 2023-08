Argentina usará dinheiro do FMI para pagar parte de swap cambial com a China, dizem fontes

Por Jorgelina do Rosario

LONDRES (Reuters) - A Argentina planeja aproveitar um desembolso de 7,5 bilhões de dólares do Fundo Monetário Internacional (FMI) para reembolsar a China parte de dinheiro emprestado por meio de uma linha de swap cambial, disseram duas fontes com conhecimento direto do assunto nesta quarta-feira.

A Argentina utilizou recentemente o equivalente a 2,8 bilhões de dólares em iuanes para cobrir pouco mais de metade de dois pagamentos de um empréstimo do FMI de 2018, a fim de evitar um calote com o credor multilateral.