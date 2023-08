Ativistas ambientais pressionam órgão regulador dos EUA para suspender listagem da JBS

Em resposta, a SEC disse que as preocupações da World Animal Protection "serão cuidadosamente consideradas à luz das responsabilidades gerais de aplicação pela Comissão das leis federais de valores mobiliários dos EUA", de acordo com o grupo.

A SEC se recusou a comentar.

No ano passado, uma auditoria de procuradores descobriu que quase 17% do gado comprado pela JBS no Estado do Pará, na Amazônia, de julho de 2019 a junho de 2020, supostamente vinha de fazendas com "irregularidades", como desmatamento ilegal. Na época, a JBS disse que os problemas que levaram às compras haviam sido resolvidos.

"No prospecto não há um roteiro claro para realmente garantir que a JBS não esteja envolvida no desmatamento”, disse Merel van der Mark, coordenadora da Rainforest Action Network.

A JBS disse que está usando tecnologia blockchain para monitorar os fornecedores de seus fornecedores de gado. A partir de janeiro de 2026, apenas produtores cadastrados em sua ferramenta blockchain poderão continuar fazendo negócios com a JBS, afirmou a empresa.

A companhia espera concluir sua listagem nos EUA até o final do ano.