CAE do Senado aprova projeto do Carf, que segue ao plenário

necessário, em decorrência da paridade de composição do Conselho e da impossibilidade de a Fazenda Nacional recorrer ao Poder Judiciário em caso de derrota na esfera administrativa", avaliou o senador.

"De outro lado, deve-se considerar que, em caso de empate no julgamento, há certa razão do contribuinte em impugnar a exigência fiscal. Assim, nos casos em que o voto de qualidade lhe for contrário, devem ser ao menos afastadas as penalidades tributárias", acrescentou.

Alencar chamou a atenção para o fato de o texto aprovado ter sido amadurecido durante o debate na Câmara, principalmente porque foi acordado tanto com o Ministério da Fazenda quanto com a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e o Ministério da Fazenda, além de informado ao STF.

Em janeiro, após a edição da então MP, a OAB apresentou Ação Direta de Inconstitucionalidade ao STF, pedindo a suspensão imediata dos efeitos da medida relacionada ao órgão responsável pelo julgamento de litígios tributários.

Na ocasião, a entidade considerava que a ausência do voto de qualidade levava a soluções sempre favoráveis à Fazenda Pública em casos de empate.

Depois, ao fechar acordo com a Fazenda, a OAB aceitou o retorno do voto de desempate do presidente do colegiado, desde que cumpridos alguns pressupostos, como a exclusão de multas e de juros em alguns casos.