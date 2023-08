Cemig fecha contrato para venda de energia renovável à Sigma Lithium

SÃO PAULO (Reuters) - A Cemig informou nesta quarta-feira que fechou contrato para o fornecimento de energia limpa, renovável e de baixo custo à mineradora Sigma Lithium na região do Vale do Jequitinhonha (MG).

Segundo o comunicado da energética, o acordo celebrado no mercado livre de energia possibilitará à Sigma uma economia de cerca de 60 milhões de reais ao longo de sua vigência, em comparação com a aquisição de energia via mercado cativo.

"Essa economia permitirá que a empresa tenha uma grande vantagem competitiva e destine seus recursos para outros investimentos importantes, tais como pesquisa, inovação e desenvolvimento de tecnologias mais sustentáveis", disse a Cemig em nota. A empresa não relevou os valores do contrato.