Comissão de Agricultura do Senado aprova marco temporal para terras indígenas

A movimentação da proposta provocou manifestações dentro e fora do país. Astros de Hollywood como Leonardo DiCaprio e Mark Ruffalo chegaram a se manifestar nas redes sociais contra a aprovação do texto pela Câmara.

O tema também é analisado pelo STF, mas no começo de junho, o ministro André Mendonça pediu vista no julgamento, adiando uma decisão final sobre o assunto e conferindo mais tempo ao Congresso -- de maioria conservadora e com bastante influência do setor agropecuário -- para debatê-lo.

A votação da proposta nesta quarta-feira na comissão do Senado ocorreu logo após audiência pública em que líderes indígenas criticaram o projeto.

ALERTAS

De acordo com a Agência Senado, lideranças indígenas alertaram para outros trechos do projeto que também seriam prejudiciais. O coordenador-executivo da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (Apib), Kléber Karipuna, cita como um problema a exigência de "caracterização física de um indígena para se determinar se aquele povo deve ser reconhecido".

"Isso é danoso para o processo de reconhecimento dos povos indígenas no Brasil como um todo", afirmou, apontando ainda, o que considera ser uma mentira no projeto, segundo a qual "os povos indígenas são impedidos de produzir em seus territórios".