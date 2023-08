CSN mira EUA, mas não tem interesse por US Steel, diz presidente

SÃO PAULO, 23 Ago (Reuters) - O presidente-executivo da CSN, Benjamin Steinbruch, afirmou nesta quarta-feira que a empresa não vai fazer uma oferta pelo grupo siderúrgico norte-americano US Steel, uma vez que o ativo é "muito grande" para os interesses da companhia, apesar do objetivo do grupo brasileiro em diversificar negócios nos Estados Unidos.

Steinbruch afirmou à Reuters durante conferência do Santander Brasil que a CSN tem interesse em expandir presençanos EUA, mas que a empresa foca em ativos de menor porte.

"Nós não estamos interessados na US Steel. É um ativo muitogrande e estamos comprometidos com redução de alavancagem", disse Steinbruch. "Estamos interessados em ativos menores nosEstados Unidos", acrescentou, negando rumores do mercado de quea CSN tenha apresentado uma oferta pela US Steel.