Empresa de private equity Roark apresenta condições para comprar Subway por mais de US$9 bi, dizem fontes

O acordo anteriormente não divulgado ajudou a preencher uma lacuna nas expectativas de valuation entre as famílias DeLuca e Buck, proprietárias da Subway, e as empresas de private equity que disputam a aquisição, segundo as fontes.

As famílias colocaram a Subway à venda na esperança de obter mais de 10 bilhões de dólares com base na sua marca forte e no seu crescimento internacional, mas as empresas de private equity responderam que valia menos porque consideravam os seus negócios nos Estados Unidos saturados.

Um consórcio formado por TDR Capital, Sycamore Partners e o braço de private equity do Goldman Sachs, que ofereceu menos do que a Roark pela Subway, também anexou um earn-out à sua oferta, disseram as fontes. Não foi possível obter mais detalhes sobre as condições propostas.

O consórcio tem tentado convencer os donos do Subway de que um acordo com a Roark enfrentará a pressão antitruste dos Estados Unidos, dada a propriedade deste último de outras marcas de restaurantes, disseram as fontes.

O Wall Street Journal informou na segunda-feira que a Roark Capital estava se aproximando de um acordo para comprar a Subway por cerca de 9,6 bilhões de dólares.

Um porta-voz do Subway se recusou a comentar, enquanto os representantes de Roark e TDR não responderam imediatamente aos pedidos de comentários. Sycamore e Goldman Sachs não quiseram comentar.