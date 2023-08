Governo enfrenta disputa de ministérios por verbas em 2024 mesmo com marco fiscal aprovado

Duas fontes que acompanham a discussão disseram que a distribuição de recursos apresentada às pastas já considera o aumento de despesa viabilizado pela substituição da regra do teto de gastos pelo novo marco fiscal, que permite que os gastos cresçam acima da inflação. O projeto final do Orçamento de 2024 será enviado ao Congresso na próxima semana.

Uma das autoridades ressaltou que os valores propostos aos ministérios consideram também a previsão de até 40 bilhões de reais em gasto adicional em 2024 com um dispositivo que alteraria o cálculo da inflação para corrigir as despesas públicas. Esse mecanismo, porém, foi eliminado do arcabouço fiscal pela Câmara na conclusão da aprovação do texto na noite de terça-feira -- o que pode exigir um aperto ainda maior nas contas.

Essa fonte ponderou que esse dispositivo também está presente no projeto que define as diretrizes do Orçamento de 2024, ainda não votado pelo Congresso. A ideia, segundo ela, é manter essa previsão no texto da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), tentando seguir com o gasto adicional no ano que vem.

A regra geral do arcabouço permite que as despesas federais cresçam de 0,6% a 2,5% acima da inflação, desde que não ultrapassem 70% da alta das receitas.

PRESSÕES

Ao menos 12 órgãos da administração federal responderam à proposta do Ministério do Planejamento com pedidos de ampliação de recursos em 2024.