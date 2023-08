GPA desaba 19% com ajustes após cisão do Éxito

O Éxito confirmou em fato relevante na noite desta quarta-feira a entrega pelo GPA de 1.080.556.276 ações do Éxito de propriedade da companhia aos seus acionistas.

A operação previa a transferência dos papéis na proporção de 4 ações do Éxito para cada ação do GPA -- na forma de BDR e ADRs, com condições específicas em cada caso.

Essas ações representam aproximadamente 83% da participação do GPA no capital social do Éxito.

De acordo com o calendário divulgado pelo GPA, a data de corte para a distribuição dos BDRs aos acionistas do GPA era 22 de agosto. A partir desta quarta-feira, as ações do GPA passam a ser negociadas "ex direito ao recebimento de BDRs".

O crédito dos BDRs ocorrerá em 25 de agosto.

O Éxito também informou que começou hoje a negociação dos BDRs e ADRs da companhia nas bolsas paulista e de Nova York sob os códigos "EXCO32" e "EXTO", respectivamente.