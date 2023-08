Ibovespa avança puxado por Petrobras e Vale; GPA recua forte

De acordo com análise técnica do Itaú BBA, o fechamento do Ibovespa acima de 115.800 pontos na véspera abriu caminho para uma recuperação, mas o índice encontrará resistências em 118.100 pontos e 119.600 pontos.

"Do lado da baixa, o índice possui suporte inicial em 114.000 pontos", afirmaram os analistas em relatório a clientes.

DESTAQUES

- PETROBRAS PN subia 4,18%, a 31,89 reais, e PETROBRAS ON tinha alta de 4,93%, a 35,15 reais, renovando máximas históricas, apesar do declínio dos preços do petróleo, com os analistas do BTG Pactual e do Bank of America elevando a recomendação dos papéis da companhia para compra.

- VALE ON avançava 1,29%, a 63,39 reais, apoiado na alta dos futuros de minério de ferro, com os preços na China subindo mais de 5% em meio ao crescente otimismo em relação às perspectivas de demanda no maior produtor de aço do mundo, impulsionado em parte por medidas de apoio.

- ELETROBRAS ON valorizava-se 3,6%, a 35,43 reais, e ELETROBRAS PNB subia 2,73%, a 38,75 reais, tendo como pano de fundo anúncio da elétrica de que começou estudos para incorporação de sua subsidiária Furnas, conforme busca simplificar estrutura societária e governança.