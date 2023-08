Ibovespa fecha em alta com aval externo e Petrobras em destaque após aprovação do marco fiscal

"Investidores buscam sinais/pistas para melhor calibrar as expectativas acerca da condução da política monetária da maior economia global, tema que segue bastante vivo após a reviravolta de expectativas observada ao longo da parcial deste mês", afirmou a equipe da Commcor.

"Lembremos a disposição ao risco vista até a virada de julho para agosto e o atual momento de correção dos principais ativos de risco...tendo como gatilho a percepção de que o alívio inflacionário até julho vislumbrado pode não se dar na velocidade esperada", acrescentou em nota a clientes.

Para a Commcor, embora o enxugamento de risco tenha cessado ao longo dos últimos dias, a melhora da confiança se mostra frágil e volátil.

DESTAQUES

- PETROBRAS PN subiu 5,33%, a 32,24 reais, e PETROBRAS ON fechou em alta de 5,7%, a 35,41 reais, renovando máximas históricas, apesar do declínio dos preços do petróleo, com os analistas do BTG Pactual e do Bank of America elevando a recomendação dos papéis da companhia para compra.

- VALE ON avançou 0,74%, a 63,04 reais, apoiado na alta dos futuros de minério de ferro, com os preços na China subindo mais de 5% em meio a crescente otimismo em relação às perspectivas de demanda no maior produtor de aço do mundo, impulsionado em parte por medidas de apoio.