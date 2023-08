Ideal seria aprovar reforma tributária sem exceções, mas há necessidades políticas, diz Appy

Por Fernando Cardoso

SÃO PAULO (Reuters) - O secretário extraordinário da reforma tributária do Ministério da Fazenda, Bernard Appy, disse nesta quarta-feira que o ideal teria sido aprovar um texto da matéria sem nenhuma exceção para o novo modelo tributário, mas que o governo sabia que politicamente era necessário fazer algumas concessões, ao mesmo tempo que voltou a chamar de "complicada e arriscada" a proposta de limitar a alíquota do Imposto sobre Valor Agregado (IVA).

Falando na Conferência Anual do Santander, Appy disse que, com as exceções previstas atualmente, a reforma tributária já melhoraria em 80% os problemas do sistema de impostos atual, mas, sem as exceções, melhoraria em 90%.