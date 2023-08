Índices encerram em forte alta e Nvidia salta mais uma vez após fechamento

A companhia previu receitas do terceiro trimestre acima das metas de Wall Street. Outras empresas de tecnologia também saltaram no pós-mercado, incluindo a Microsoft, que subiu cerca de 2%.

Investidores otimistas têm esperança de que as notícias positivas da Nvidia possam ajudar ainda mais a forte recuperação dos papéis de tecnologia. Incluindo os movimentos da sessão, as ações da Nvidia sobem mais de 220% no ano até agora.

A Nvidia faz parte do chamado grupo de ações de megacapitalização Magnificent Seven -- magníficos sete, em inglês -- que incluem Apple e Tesla, que impulsionaram os fortes ganhos do S&P 500 este ano.

Nesta quarta, o Dow Jones ganhou 0,54%, para 34.472,98 pontos. O S&P 500 ganhou 1,10%, a 4.436,01 pontos. O índice de tecnologia Nasdaq avançou 1,59%, a 13.721,03 pontos.

Durante o pregão, investidores em ações ficaram encorajados com o rendimento do Treasury de 10 anos, que recuou frente aos maiores níveis em quase 16 anos que atingiu anteriormente, após dados fracos da atividade empresarial dos Estados Unidos e da zona euro.

Os comentários do chair do Federal Reserve, Jerome Powell, na sexta-feira na conferência de Jackson Hole, serão examinados em busca de pistas sobre a trajetória da taxa de juros do banco central dos EUA.