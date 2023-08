Jato E195-E2, da Embraer, obtém certificação de tipo na China

SÃO PAULO (Reuters) -A Embraer anunciou na noite de segunda-feira que o jato regional E195-E2 obteve "certificação de tipo" na China, um passo para que a aeronave possa ser operada no país, segundo comunicado da companhia à imprensa.

"Nossa equipe na China está avançando no trabalho com clientes potenciais. Há oportunidades significativas para o E2 no mercado local, uma vez que o jato é complementar ao ARJ21 e ao C919, aviões já fabricados na China", afirmou o presidente da divisão de aviação comercial da Embraer, Arjan Meijer.

O E195-E2 entrou em serviço em 2019, com a brasileira Azul. O avião é o maior da família de jatos regionais da Embraer, sendo capaz de transportar entre 120 e 146 passageiros. A companhia afirma que o jato tem um consumo de combustível 25% menor por assento ante a geração anterior.