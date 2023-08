Minério de ferro amplia rali com otimismo sobre demanda da China

Por Enrico Dela Cruz

(Reuters) - Os contratos futuros de minério de ferro ampliaram os ganhos nesta quarta-feira, com os preços na China subindo mais de 5%, à medida que crescia o otimismo em relação às perspectivas de demanda no maior produtor de aço do mundo, impulsionado em parte por medidas de apoio.

A falta de diretivas claras e novas por parte das autoridades chinesas para que as siderúrgicas reduzissem a produção e limitassem os volumes deste ano aos níveis de 2022, bem como a redução da oferta de sucata de aço e os baixos estoques, também sustentaram os preços do ingrediente siderúrgico.