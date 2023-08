MP da taxação dos fundos exclusivos permitirá acerto antecipado com alíquota reduzida

Atualmente, a regra geral de aplicações financeiras em fundos no Brasil prevê uma cobrança de Imposto de Renda de 22,5% a 15% sobre os rendimentos, a depender do prazo do investimento. Há ainda uma antecipação de pagamento do imposto por meio do chamado "come-cotas", mecanismo de recolhimento semestral automático.

A regra do come-cotas, porém, não se aplica aos fundos exclusivos de investimento, mecanismos com gestão personalizada usados por investidores de alta renda e que têm cobrança de IR apenas no momento do resgate. O plano do governo visa aplicar a cobrança periódica também nesses fundos.

De acordo com a pasta, esses fundos em geral estão na alíquota de 15%, mas não chegam a pagar o imposto regularmente porque os recursos levam muitos anos para serem resgatados. A MP vai criar um período de transição, determinando essa cobrança padrão de 15% em um prazo de até dois anos.

Porém, se o cotista do fundo optar por antecipar o pagamento do IR, será oferecida a opção com alíquota reduzida de 10% sobre o estoque de rendimentos acumulados no fundo, informou o ministério. Nesse caso, haverá prazo curto para quitação, com pagamentos em dezembro deste ano e no início de 2024.

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, tem tratado a medida como uma correção de distorção tributária para alcançar “super ricos”. Segundo ele, o país tem hoje cerca de 2.400 fundos exclusivos com patrimônio de aproximadamente 800 bilhões de reais.

Inicialmente, a mudança na regra tributária dos fundos exclusivos seria encaminhada ao Congresso por meio de projeto de lei, com previsão de arrecadação apenas a partir de 2024. O plano mudou após o Legislativo indicar que rejeitará, em votação de MP do salário mínimo, a taxação de rendimentos em fundos de investimento offshore, que seria usada para compensar a correção da tabela do IR da pessoa física.