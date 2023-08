Nvidia prevê receita no terceiro trimestre acima das expectativas de Wall Street

Por Chavi Mehta e Stephen Nellis e Max A. Cherney

(Reuters) - A Nvidia estimou nesta quarta-feira receita no terceiro trimestre acima das projeções de Wall Street, reflexo da crescente demanda por seus chips que alimentam quase todos os principais aplicativos de inteligência artificial do mundo.

As ações da empresa com sede em Santa Clara, Califórnia, avançaram 8% no after-market, atingindo uma máxima histórica.