Problemas imobiliários da China atingem incorporadora Country Garden

Alguns trabalhadores não são empregados diretamente pela incorporadora, disse o representante de Yunjing Huating, mas pela empreiteira, que "prometeu pagar os salários dos trabalhadores até o final deste mês".

A empreiteira do projeto, Shenyang Tengyue Construction, não atendeu a ligações da Reuters nem respondeu a emails solicitando comentários.

O Ministério da Habitação do país não comentou as perguntas da Reuters sobre a suspensão da construção no setor imobiliário em geral ou no Country Garden em particular.

CASAS INACABADAS

A Country Garden tem quase 1 milhão de casas para serem concluídas, segundo estimativas do banco de investimentos japonês Nomura. Não reconheceu publicamente se algum de seus projetos teve a construção interrompida devido a restrições financeiras.

Num comunicado de 10 de agosto, a Country Garden disse que "não poupará esforços para garantir a entrega" dos apartamentos e que "garantirá a operação dos projetos em todo o país" para cumprir o seu compromisso com os compradores de imóveis.