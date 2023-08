Samarco conclui descaracterização da cava do Germano em Mariana

Após as tragédias, a legislação brasileira passou a prever o desativamento e descaracterização dessas estruturas no país em prazos específicos.

Em nota nesta quarta-feira, a mineradora afirmou que as obras foram finalizadas de maneira segura e de acordo com todas as orientações técnicas, ambientais e legais.

"As intervenções na estrutura, que estava desativada, foram finalizadas antes do prazo previsto, outubro de 2023, no termo de compromisso assinado com órgãos federais e estaduais", disse a Samarco, pontuando que investiu cerca de 400 milhões de reais no projeto.

As obras de descaracterização da barragem do Germano, por sua vez, está 65% concluída. O prazo final para descaracterização da estrutura, previsto no termo de compromisso com órgãos públicos, é maio de 2029.

"Mais do que atender a um requisito legal, este foi um processo de muito aprendizado e evolução em nossa gestão de rejeitos. Seguimos comprometidos com a inovação, estudando e buscando novas formas de disposição de rejeitos", disse em nota o diretor de Projetos, Segurança e Meio Ambiente, Reuber Koury.

O rompimento da barragem da Samarco de Fundão, em novembro 2015, deixou 19 mortos, centenas de desabrigados e atingiu o rio Doce em toda a sua extensão, até o mar capixaba.