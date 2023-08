Taxas futuras têm queda firme com influência de marco fiscal e Treasuries

Com a aprovação, dois fatores impactaram os mercados nesta quarta-feira: o fato de a votação ter sido concluída, após semanas de adiamentos; e a retirada de pontos do texto vindo do Senado que abriam margem a mais gastos do governo.

Os dois fatores foram considerados positivos e favoreceram o fechamento da curva de juros, em um dia em que o dólar à vista também reagiu positivamente à aprovação, com queda superior a 1% ante o real.

“A Câmara tornou o arcabouço mais conservador”, resumiu Larissa Quaresma, analista da Empiricus Research.

Os parlamentares excluíram do texto final o dispositivo que alterava o cálculo do prazo da inflação para abrir espaço de até 40 bilhões de reais no Orçamento de 2024, o que foi bem recebido pelo mercado.

Na tarde desta quarta-feira, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, destacou a aprovação do novo marco fiscal que, segundo ele, encaminha o país para um cenário de equilíbrio fiscal. Porém, o próprio ministro indicou que 2024 “não será um ano fácil”.

"Obviamente que (2024) não será um ano fácil para nós, é muito desafiador o que estamos nos colocando", disse Haddad, durante entrevista coletiva em Johanesburgo, onde acompanha o presidente Luiz Inácio Lula da Silva na cúpula do Brics. A meta do governo para o próximo ano é de zerar o déficit fiscal.