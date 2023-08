Vendas de casas novas nos EUA saltam em julho, preços caem na base anual

Economistas consultados pela Reuters previam que as vendas de casas novas, que representam uma pequena parcela das vendas de moradias nos EUA, aumentariam para uma taxa de 705 mil unidades.

O ritmo de vendas em junho foi revisado para baixo, para 684 mil unidades, das 697 mil unidades relatadas anteriormente.

As vendas de casas novas são contabilizadas no momento da assinatura do contrato, o que as torna um indicador antecedente do mercado imobiliário. Elas, no entanto, podem ser voláteis na comparação mensal. As vendas aumentaram 31,5% em julho em relação ao ano anterior.

O preço médio de uma casa nova em julho foi de 436.700 dólares, uma queda de 8,7% em relação ao ano anterior.

O estoque de casas usadas está perto de níveis historicamente baixos, uma vez que as taxas hipotecárias atingiram os patamares mais elevados desde 2000, dissuadindo os proprietários de casas usadas, que estão presos a taxas baixas, de colocar as suas propriedades no mercado.

A escassez de casas usadas, que constituem a maior parte do mercado, está empurrando potenciais compradores para residências novas e gera uma enxurrada de novas construções.