Wall St sobe com foco em resultado da Nvidia

Suas ações subiram 0,4% nas negociações da manhã.

Uma previsão forte da empresa no trimestre passado foi um dos maiores catalisadores para o ganho de 14% do S&P 500 até agora neste ano.

“Quando o mercado se concentra em uma ação, qualquer decepção pode repercutir no mercado”, disse Andre Bakhos, da Ingenium Analytics LLC.

Os investidores estão aguardando comentários do chair do Federal Reserve, Jerome Powell, na sexta-feira, para obter mais pistas sobre a trajetória da taxa de juros do banco central dos EUA. A aposta dos operadores de uma pausa no próximo mês estava em 88,5%, de acordo com a ferramenta FedWatch do CME Group.

As empresas de megacapitalização subiam nesta quarta-feira com o rendimento do Treasury de 10 anos recuando do pico de quase 16 anos atingidos na sessão anterior.

Alphabet e Meta Plataforms subiam 2,0% e 2,2% respectivamente, com o índice de serviços de comunicação S&P 500 em alta de 1,7%.