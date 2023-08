Ações da China fecham em alta com compras nas baixas e melhora do sentimento

XANGAI (Reuters) - As ações da China avançaram nesta quinta-feira com alguns investidores comprando nas baixas após as recentes quedas, enquanto uma recuperação nos mercados asiáticos em geral também ajudou o sentimento.

O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, fechou em alta de 0,72%, enquanto o índice de Xangai subiu 0,23%. O índice Hang Seng, de Hong Kong, avançou 2,05%.

Os mercados de ações asiáticos subiram após o forte resultado da Nvidia ter impulsionado Wall Street e um recuo nos rendimentos dos títulos dos Estados Unidos ter aliviado a pressão sobre os custos dos empréstimos globalmente. Uma série de pesquisas fracas sobre a indústria também reavivou as esperanças de que os bancos centrais chegaram ao fim do aperto monetário.