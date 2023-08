BC da Turquia aumenta juros em 7,50 p.p., para 25%

A lira – que atingiu novas mínimas históricas quase diariamente nas últimas semanas, inclusive pouco antes da decisão – saltou mais de 2% em relação ao dólar após o aumento dos juros.

De acordo com uma pesquisa da Reuters, os economistas esperavam um aumento de 250 pontos-base.

O presidente turco, Tayyip Erdogan, nomeou o ex-banqueiro de Wall Street Hafize Gaye Erkan para chefiar o banco central em junho, após a sua reeleição em maio, diante de uma economia pressionada pelo esgotamento das reservas cambiais e pelas crescentes expectativas de inflação.

A tentativa anterior de Erdogan de reduzir os juros desencadeou uma crise monetária no final de 2021 e fez com que a inflação ultrapassasse os 85% no ano passado. Os preços anuais ao consumidor deverão aumentar para cerca de 60% no final do ano, devido em parte à desvalorização da moeda.

A moeda caiu quase 70% em dois anos, em grande parte devido à oposição anteriormente de Erdogan às taxas elevadas e à influência sobre o banco central.

(Reportagem de Jonathan Spicer)