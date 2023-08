Brics deve fortalecer cooperação nos pagamentos entre membros, diz China

(Reuters) - Os países do Brics devem fortalecer a cooperação em pagamentos internacionais, disse uma autoridade do Ministério das Relações Exteriores da China nesta quinta-feira, o último dia de uma cúpula de três dias no grupo na África do Sul, enquanto o secretário de Relações Exteriores da Índia disse que essa é uma área promissora.

Os membros do bloco também devem estudar as ferramentas e plataformas de pagamento de cooperação em moeda local e promover a liquidação em moeda local, disse Li Kexin, diretor-geral do Departamento de Assuntos Econômicos Internacionais do Ministério das Relações Exteriores da China.

Os membros do Brics -- Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul -- concordaram, na cúpula em Johanesburgo, em incentivar mais o uso das moedas locais em transações comerciais e financeiras, uma vez que buscam se afastar da dependência do dólar.