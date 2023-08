Copel lança novo PDV com custos de até R$300 mi

O prazo de adesão é de 28 de agosto a 15 de setembro, com as adesões sendo efetivadas após 6 de outubro de 2023.

"O desligamento deverá ocorrer em 12 meses a contar da data de efetivação da transformação da Copel em corporação em 11 de agosto de 2023", segundo comunicado ao mercado.

A privatização da Copel por meio de oferta de ações movimentou 5,2 bilhões de reais em operação precificada a 8,25 reais por papel, um prêmio de 5% em relação ao preço da ação na data de lançamento da oferta.

De acordo com a empresa de energia, o empregado que aderir ao PDV receberá 30 remunerações como compensação indenizatória e cada empregado terá direito ao valor mínimo de 150 mil reais, bem como o pagamento da multa do FGTS.

"Após o desligamento, será concedida a manutenção por 12 meses do pagamento do subsídio mensal referente à mensalidade do plano de saúde e do auxílio alimentação", acrescentou a Copel.