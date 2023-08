CPI de 8 de janeiro aprova nova convocação a Mauro Cid e quebra sigilos de Carla Zambelli

Braço-direito de Bolsonaro, Cid está preso desde maio por investigação que apura suposta inserção fraudulenta de dados de vacinação nos registros do ex-presidente e de pessoas próximas.

A reconvocação desta quinta-feira foi motivada por novas denúncias envolvendo o tenente-coronel, dessa vez relacionadas a um esquema de uso da máquina pública para enriquecimento ilícito a partir da venda de joias e objetos de alto valor oferecidos ao então presidente da República por países estrangeiros como presentes oficiais.

O advogado de Cid, Cezar Bitencourt, chegou a declarar a diversos meios de comunicação que o tenente-coronel iria confessar sua participação no caso das joias e responsabilizar Bolsonaro. No dia seguinte, mudou o tom e esclareceu que tratava apenas do caso relacionado a um relógio da marca Rolex, e não de outras joias.

O advogado afirmou, no entanto, que o ex-presidente teria pedido a seu então ajudante de ordens para "resolver esse problema do Rolex", e revelou que seu cliente entregou o dinheiro da venda do relógio, em espécie, a Bolsonaro ou à mulher dele, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro.

Em meados de agosto, o Supremo Tribunal Federal (STF) formou maioria para tornar ré a deputada Carla Zambelli por porte ilegal de arma de uso permitido e constrangimento ilegal com uso de arma de fogo por ter sacado e ameaçado um homem no meio da rua, em São Paulo, às vésperas das eleições de 2022.

A deputada também foi citada em outro caso por uma testemunha que depôs à CPI do Congresso Nacional, o hacker Walter Delgatti Neto. Segundo ele, a parlamentar teria intermediado conversas entre ele e o ex-presidente no ano passado em que Bolsonaro teria oferecido um indulto em troca de colocar em dúvida a lisura das urnas eletrônicas e de assumir a autoria de um suposto grampo telefônico contra o ministro do STF Alexandre de Moraes.