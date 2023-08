Distribuição de aço plano vê dificuldade para alta de preços por usinas em setembro

SÃO PAULO (Reuters) - A entidade que representa distribuidores de aços planos no Brasil, Inda, avalia como "muito difícil" as usinas siderúrgicas conseguirem implementar qualquer aumento de preço no material vendido a eles em setembro, diante do contexto de demanda fraca no mercado interno e abundância de importações.

No início do mês, o diretor comercial da CSN, Luis Fernando Martinez, afirmou em conferência com analistas que a empresa avaliaria a chance de um aumento de preço em aços planos no Brasil em setembro, avaliando que há uma tendência de incremento nos valores cobrados pelo material no mercado internacional.

"As condições no momento não estão colocadas para que isso aconteça", disse nesta quinta-feira o presidente do Inda, Carlos Loureiro, a jornalistas, quando questionado sobre os planos mencionados pela CSN. "Vejo muita dificuldade de aumento (de preços no Brasil) em setembro", acrescentou.