Dólar segue exterior e avança contra o real com foco em Jackson Hole

Na B3, às 10:00 (horário de Brasília), o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento subia 0,46%, a 4,8870 reais.

No exterior, o índice do dólar contra uma cesta de pares fortes avançava cerca de 0,5%, uma vez que os investidores estavam cautelosos após dados econômicos recentes terem turvado as perspectivas sobre os juros antes do simpósio do Federal Reserve em Jackson Hole.

"O simpósio anual de política econômica do Fed de Kansas City em Jackson Hole, que se inicia nesta quinta-feira, promete ser um importante ponto de encontro e debate para os investidores", avaliou a Genial Investimentos em nota a clientes. O foco da conferência será a fala do chefe do Fed, Jerome Powell, na sexta-feira, que pode trazer mais clareza sobre se o banco central norte-americano continuará com a estratégia de manter os juros mais altos por mais tempo.

Custos de empréstimos mais elevados nos EUA tendem a impulsionar os rendimentos dos Treasuries e, consequentemente, manter o dólar em patamares fortes a nível global.

No entanto, o Citi avaliou em relatório que "a movimentação das taxas nos EUA pode estar no seu pico, já que, na nossa opinião, é pouco provável que Jackson Hole seja um gatilho 'hawkish' (que aponta para uma política monetária mais dura)".

O banco norte-americano falou que, nesse contexto, moedas de mercados emergentes de retornos elevados --cesta que inclui o real-- devem permanecer "bem comportadas".