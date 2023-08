Fávaro diz que China pediu lista menor de frigoríficos a serem habilitados para exportação

(Reuters) - O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, disse nesta quinta-feira que o governo da China pediu ao Brasil que envie uma lista reduzida de frigoríficos a serem habilitados para exportação de proteína animal ao país asiático, como forma de agilizar o processo de autorização.

Fávaro afirmou, durante reunião interministerial preparatória para sessão plenária da Comissão Sino-Brasileira de Alto Nível de Concertação e Cooperação (Cosban) em Brasília, que o governo vai dialogar com entidades do setor de frigoríficos para apresentar uma lista reduzida de plantas a serem habilitadas para que as autorizações saiam ainda neste ano.

"Nós democraticamente apresentamos uma lista de 62 plantas brasileiras prontas para serem habilitadas, (e) uma segunda lista de mais 15 plantas. Eles (a China) manifestaram em maio e reafirmaram a manifestação na semana passada ao nosso embaixador Marcos Galvão que, para facilitar a habilitação de novas plantas, que a lista fosse menor", disse Fávaro.