GWM lança 1º elétrico da marca no Brasil e já opera no azul no país, diz executivo

O lançamento da GWM ocorre em um momento em que a rival também chinesa BYD segue em tratativas com o governo da Bahia para a instalação de seu complexo fabril no país, com expectativa de iniciar produção entre o final do próximo ano e início de 2025 e plano de investimento de 3 bilhões de reais.

"Estamos com vendas de 1.000 veículos por mês, bem acima do esperado, está 50% acima do nosso plano mais agressivo", disse o vice-presidente de operações da GWM no Brasil, Oswaldo Ramos, em entrevista à Reuters. "Este mês deveremos passar de 1.000", acrescentou, se referindo aos emplacamentos totais da montadora no país, que depende apenas de importações enquanto a fábrica em Iracemápolis (SP) não fica pronta.

Segundo ele, o volume já tem feito a companhia fechar as contas no azul no país, e ajudado na previsão da empresa de encerrar 2023 com resultado positivo, apesar dos primeiros faturamentos terem sido registrados apenas em abril. Ramos não mencionou números, mas citou que a expectativa inicial da empresa era de vendas de cerca 700 veículos por mês no país.

Com o lançamento do Ora 03, a GWM amplia seu mercado potencial no país, uma vez que os Haval são vendidos no patamar de 200 mil a 300 mil reais e o hatch elétrico sai por entre 150 mil e 184 mil reais. A empresa também se posiciona com um veículo que é um dos mais baratos do país em sua categoria, competindo com rivais como o Dolphin, recém lançado pela BYD.

"Vai ter um boom de elétricos no Brasil nos próximos dois anos. A demanda está muito forte e isso tem criado uma infraestrutura mínima", disse Ramos, que antes de ingressar na GWM estava no grupo Stellantis.

Segundo Ramos, com o lançamento do Ora 03, a GWM passa a mirar um mercado formado 800 mil carros por ano no Brasil que atualmente estão na faixa de preço do modelo, incluindo os a combustão.